Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:15

Кравец обратился к своим недоброжелателям «Кто бы чего ни хотел — новый дворец «Авангарда» никогда не развалится»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение своей команды от «Ак Барса» (2:3 ОТ) в пятом матче финала Восточной конференции Кубка Гагарина и ответил на вопрос о том, каким он видит свое будущее.

«В первую очередь, хочу поблагодарить близких и родных. Всех людей, которые за нас болели. Знаете, после первого поражения в серии с «Сибирью» было много разговоров, претензий ко мне. Я уже 59 лет в хоккее, но есть люди, которые считают, что этого маловато, и то что я работал много, не значит ничего... Но я благодарен ребятам за работу, за отличный регулярный сезон. С последнего места в тройку попали. Две серии выиграли. Я рад этому, хотя изначально все говорили, что мы случайно выигрываем, а потом оказывалось, что «Сибирь» и «Металлург» якобы слабые. Но мы всем все доказали.
Скажу так: кто бы чего там ни хотел, наш новый стадион никогда не развалится и будет собирать по 12 тысяч настоящих омских болельщиков. И они будут получать удовольствие от игры. Мы одни из лучших по статистике по домашним победам, мы принесли много радости болельщикам, а они нас всегда поддерживали. Главные победы еще впереди. Обстановка была супер, дети, взрослые... Конечно, хотелось для них выиграть, но, опять же, мы играли против очень сильной команды, и результат в серии не соответствует накалу матчей.
Когда я только пришел в команду, мне сказали про ребят, что 10 человек на драфт отказов надо отдавать. А эти ребята вытащили нас в финал конференции. Демченко не выручил? Знаете, он наш основной и лучший в данной ситуации вратарь. Я помню, как его называли мышеловом, какими только словами не обзывали. А он нас тащил. Мы не всегда могли дать ему отдых, но это был отличный сезон и для него», — сказал Кравец.

«Ак Барс» выиграл серию у «Авангарда» со счетом 4-1 и вышел в финал Кубка Гагарина, в котором встретится с победителем пары ЦСКА — СКА (счет в серии — 2-2).

Хоккей
ХК Авангард
ХК Ак Барс
Михаил Кравец
Кубок Гагарина
1
Обсудить
Читайте также
Акинфеев — это верность и уважение. Рабинер — об уникальном пути легенды ЦСКА
Турсунова уволили в третий раз за год. Российский тренер снова пострадал от капризной звезды
Умер актер фильма «Маленькая Вера» Александр Негреба
Золотовалютные резервы Украины превысили $30 млрд
Неделя до Пасхи: что можно и что нельзя делать в Вербное воскресенье
Посол Украины заявил об «ужасных потерях» ВСУ
Популярное видео
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023: финалы конференций КХЛ
«Ак Барс» сравнялся с ЦСКА по выходам в финал Кубка Гагарина
Билялетдинов: «Хотелось победить «Авангард», но не потому что омичи до этого меня обыграли»
Билялетдинов о финале Кубка Гагарина: «ЦСКА или СКА? Выбирать кого-то нельзя. Оба соперника хорошо подготовлены»
Ткачев о поражении от «Ак Барса»: «Мы не должны были отдавать матч»
Главный тренер «Авангарда» Кравец о своем будущем: «Естественно, я хотел бы остаться. Всегда говорят — виноват тренер»
Кравец объяснил поражение «Авангарда» от «Ак Барса» неудачей: «В очередной раз судьба отвернулась от нас»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ткачев о поражении от «Ак Барса»: «Мы не должны были отдавать матч»

Билялетдинов о победе над «Авангардом»: «Положительно сказалось, что нам дали бой «Нефтехимик» и «Адмирал»