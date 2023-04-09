Кравец обратился к своим недоброжелателям «Кто бы чего ни хотел — новый дворец «Авангарда» никогда не развалится»

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение своей команды от «Ак Барса» (2:3 ОТ) в пятом матче финала Восточной конференции Кубка Гагарина и ответил на вопрос о том, каким он видит свое будущее.

«В первую очередь, хочу поблагодарить близких и родных. Всех людей, которые за нас болели. Знаете, после первого поражения в серии с «Сибирью» было много разговоров, претензий ко мне. Я уже 59 лет в хоккее, но есть люди, которые считают, что этого маловато, и то что я работал много, не значит ничего... Но я благодарен ребятам за работу, за отличный регулярный сезон. С последнего места в тройку попали. Две серии выиграли. Я рад этому, хотя изначально все говорили, что мы случайно выигрываем, а потом оказывалось, что «Сибирь» и «Металлург» якобы слабые. Но мы всем все доказали.

Скажу так: кто бы чего там ни хотел, наш новый стадион никогда не развалится и будет собирать по 12 тысяч настоящих омских болельщиков. И они будут получать удовольствие от игры. Мы одни из лучших по статистике по домашним победам, мы принесли много радости болельщикам, а они нас всегда поддерживали. Главные победы еще впереди. Обстановка была супер, дети, взрослые... Конечно, хотелось для них выиграть, но, опять же, мы играли против очень сильной команды, и результат в серии не соответствует накалу матчей.

Когда я только пришел в команду, мне сказали про ребят, что 10 человек на драфт отказов надо отдавать. А эти ребята вытащили нас в финал конференции. Демченко не выручил? Знаете, он наш основной и лучший в данной ситуации вратарь. Я помню, как его называли мышеловом, какими только словами не обзывали. А он нас тащил. Мы не всегда могли дать ему отдых, но это был отличный сезон и для него», — сказал Кравец.

«Ак Барс» выиграл серию у «Авангарда» со счетом 4-1 и вышел в финал Кубка Гагарина, в котором встретится с победителем пары ЦСКА — СКА (счет в серии — 2-2).