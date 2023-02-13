Кравец: «Рады, что взяли два очка в матче с минским «Динамо» и попали в плей-офф»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (4:2).

«Непростая получилась игра, особенно первые два периода. Рады, что взяли два очка и попали официально в плей-офф. После таких двух игр с серьезными соперниками немного эмоции потеряли и силы, хотя пытались не особо нагружать ребят. Самое главное, что в третьем периоде смогли достать из себя, забили хорошие голы и заставили соперника ошибиться. В концовке выстояли — это тоже хорошо. Все довольны, стараемся черпать положительные моменты, несмотря на то, что где-то что-то не получалось», — цитирует пресс-служба клуба Кравеца.

«Авангард» набрал 77 очков и остается на пятом месте в Восточной конференции, обеспечив себе попадание в плей-офф. Минское «Динамо» сохраняет восьмую строчку на «Западе» (63 очка).