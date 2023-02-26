Кравец — о жесте Радулова: «А что, он когда-то по-другому делал?»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец отреагировал на празднование нападающего «Ак Барса» Александра Радулова, который забросил победную шайбу в игре ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против омичей (2:3 ОТ).

После того, как Радулов реализовал буллит, он проехал мимо скамейки «Авангарда» и изобразил полет птицы.

«А что, он когда-то по-другому делал? Он всегда мимо скамейки проезжает. Он делает свою работу», — сказал Кравец.

Из-за поражения от «Ак Барса» «Авангард» остался на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. В первом раунде плей-офф команда встретится с «Сибирью» первый матч серии состоится 2 марта.