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КХЛ

Сегодня, 20:14

Кравец — о жесте Радулова: «А что, он когда-то по-другому делал?»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец отреагировал на празднование нападающего «Ак Барса» Александра Радулова, который забросил победную шайбу в игре ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против омичей (2:3 ОТ).

После того, как Радулов реализовал буллит, он проехал мимо скамейки «Авангарда» и изобразил полет птицы.

«А что, он когда-то по-другому делал? Он всегда мимо скамейки проезжает. Он делает свою работу», — сказал Кравец.

Из-за поражения от «Ак Барса» «Авангард» остался на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. В первом раунде плей-офф команда встретится с «Сибирью» первый матч серии состоится 2 марта.

Александр Радулов
КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
Михаил Кравец
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