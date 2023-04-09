Главный тренер «Авангарда» Кравец о своем будущем: «Естественно, я хотел бы остаться. Всегда говорят — виноват тренер»

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец ответил на вопрос о своем будущем в команде после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ) в пятом матче финала Восточной конференции Кубка Гагарина.

«Ак Барс» выиграл серию у «Авангарда» со счетом 4-1 и вышел в финал Кубка Гагарина, в котором встретится с победителем пары ЦСКА — СКА (счет в серии — 2-2).

«Естественно, я хотел бы остаться. Я получаю удовольствие от работы в такой команде, таком дворце. Такие условия! Главное, чтобы выполняли мои установки. Многие тренеры трясутся за свою работу, хотят больше денег... Но все получают кайф от работы. Я пережил тяжелую судьбу в хоккее и получаю удовольствие от процесса. Сейчас, конечно же, расстроен, но жизнь продолжается. Три овертайма было в серии. Всегда говорят, что тренер виноват, если проиграли.

Шипачев, Радулов, Кагарлицкий... Разве это третье или четвертое звено? Выигрывает команда целиком. Они сработали лучше, но наши ребята правильно показали себя. Просто немного не хватило. Вы переворачиваете мои слова. Я не сказал, что уровень сильнее у Казани. Просто в ключевые моменты «Ак Барс» забил, а мы нет. Допустили ошибки, они их использовали. Сама игра была равная, я ребятами полностью доволен. Упускали победы, ведя 2:0? Я не считаю, что это системная ошибка», — сказал Кравец.

По информации «СЭ», Михаил Кравец не будет главным тренером «Авангарда» в следующем сезоне. Его пост может занять канадец Ги Буше.