Сегодня, 17:15
Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец в интервью «СЭ» высказался о введении перекрестного плей-офф с сезона-2023/24.
— Какое ваше отношение к перекрестному плей-офф?
— Для болельщиков это разнообразие. Для нас — новые правила. Давайте посмотрим, что получится. Думаю, будет интересно. Если другие команды будут выходить на новый уровень по селекции и зарплатным ведомостям, то и в плей-офф будут другие пары.
На старте нового сезона ФОНБЕТ чемпионата КХЛ «Авангард» одержал победу над «Сибирью» со счетом 2:1. На данный момент команда занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 2 очка.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Куньлунь
|2
|2
|0
|4
|2
|СКА
|2
|2
|0
|4
|3
|Динамо Мн
|2
|2
|0
|4
|4
|Торпедо
|1
|1
|0
|2
|5
|Северсталь
|2
|1
|1
|2
|6
|Спартак
|2
|1
|1
|2
|7
|Динамо
|2
|1
|1
|2
|8
|ЦСКА
|2
|1
|1
|2
|9
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|10
|Сочи
|2
|0
|2
|0
|11
|Витязь
|2
|0
|2
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|2
|2
|0
|4
|2
|Автомобилист
|2
|2
|0
|4
|3
|Авангард
|1
|1
|0
|2
|4
|Амур
|2
|1
|1
|2
|5
|Сал. Юлаев
|2
|1
|1
|2
|6
|Трактор
|2
|1
|1
|2
|7
|Сибирь
|2
|1
|1
|2
|8
|Нефтехимик
|1
|0
|1
|1
|9
|Металлург Мг
|1
|0
|1
|1
|10
|Барыс
|2
|0
|2
|1
|11
|Адмирал
|1
|0
|1
|0
|12
|Лада
|2
|0
|2
|0
|5.09
|19:30
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ЦСКА – Металлург Мг
|- : -