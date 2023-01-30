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Сегодня, 16:08

Главный тренер «Авангарда» Кравец: «Мы мало забиваем, к нападающим есть претензии»

Мария Гусева
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (1:2 ОТ).

«Очень напряженная игра. Видно, что команды боролись за очки, много силовых приемов, много игры в обороне. 1:1 — закономерный результат по сегодняшнему матчу, удалось нам все-таки забить этот гол, хотя моменты и раньше были. Овертайм — это мастерство. Грубая ошибка в овертайме привела к тому, что «Адмирал» реализовал ситуацию. Анализируем и готовимся к следующей игре.

У нас есть и победы в овертаймах, где мы проявляли себя с лучшей стороны. Но все выиграть невозможно, это хоккей. Шарипзянов сегодня сделал все, чтобы команда выгрызла ничью в основное время. Мы мало забиваем, к нападающим есть претензии. Не вижу, чтобы мы сбивались на хаотичную игру во втором периоде. Да, не всегда создаем моменты, не хватает точности передач, мало контролируем игру во втором периоде. Так получается именно в этих отрезках", — приводит пресс-служба КХЛ слова тренера.

«Адмирал» занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 65 очков. «Авангард» идет пятым — 69 очков.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Адмирал
Михаил Кравец
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