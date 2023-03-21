Кравец: «Металлург» — не команда с завода, которая пришла играть против «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Металлургом» (3:2 ОТ) в третьем матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.

— Очень тяжелая игра с сильной командой, которая хорошо играет на контратаках. Техничные и быстрые ребята. Рад, что мы выполнили установку. Постарались сделать количество контратак минимальным, хорошо сыграли в обороне. Спасибо вратарю за хорошие сейвы. Самое главное, что мы играли командой. Не искали причины, а находили выходы. И в очередной раз добились важной для нас и болельщиков победы.

— Нет опасения, что не хватит сил Корбэну Найту? Он выходит в разных игровых ситуациях.

— Опасений нет. Он — профессионал. Подготовка, которая проведена летом и проводится в течение сезона, поможет команде выдержать любую напряженную ситуацию.

— Беспокоит ли вас, что «Авангард» уступал по движению «Металлургу» часть матча и меньше владел шайбой?

— «Металлург» — не команда с завода, которая пришла играть против «Авангарда». Это серьезная команда, в которой четыре звена и прекрасные игроки. Они так и должны играть. Единственное — нам нужно правильно действовать в обороне. Не всегда можно переиграть по скорости. У нас тоже есть быстрые хоккеисты, которые где-то переигрывают «Металлург». Но если выходит Лайпсик, то надо грамотно играть в обороне, не проваливаться и не давать возможности создавать опасные ситуации.

Счет в серии стал 3-0 в пользу «Авангарда». Четвертый матч между командами пройдет 23 марта в Магнитогорске. Начало встречи — 17.00 мск.