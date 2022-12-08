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КХЛ

Сегодня, 20:48

Кравец: «Хотелось бы выиграть «Ак Барс», но хорошо, что и очко взяли»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец не расстроен поражением команды от «Ак Барса» (2:3 ОТ) в матче КХЛ.

«Игра, я считаю, у нас опять получилась. Очень хороший второй период, первый период. Полное преимущество против сильной команды, которая пытается набрать очки после поражений. Во втором периоде досадная ошибка, которая дала воздуха казанской команде. Не имеем права такие ошибки делать. Третий период, считаю, тоже за нами, где-то не повезло. В овертайме удача и мастерство оказались на стороне «Ак Барса». Хотелось бы выиграть, но хорошо, что и очко взяли», — приводит слова Кравеца сайт КХЛ.

«Авангард» расположился на шестой строчке Восточной конференции, набрав 46 очков в 39 матчах. 19 декабря команда на выезде сыграет с «Салаватом Юлаевым».

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
Михаил Кравец
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