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Сегодня, 22:32

Кравец: «Буше в матче с «Амуром» выбили зуб, и у него рассечение»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец объяснил поражение от «Амура» (1:5) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Игра неиспользованных возможностей. Первый период был отличным, соперники практически не доезжали до наших ворот, мы имели восемь минут большинства. Хотя могло быть и больше, потому что у нас игрок закончил после одного эпизода играть, получил травму. Конечно, нужно наказывать за такие действия, забивать голы. В то же время, основной игрок бригады большинства выбыл, так что можно понять ребят, что что-то не получилось», — приводит слова Кравеца сайт КХЛ.

Также тренер Кравец сообщил, что форварду команды Риду Буше выбили зуб, и у него рассечение губы. Он провел лишь одну смену.

«Пока не знаю, будет ли Буше доступен к следующему матчу», — сказал Кравец.

11&nbsp;сентября. &laquo;Авангард&raquo; дома проиграл &laquo;Амуру&raquo;. Нокаут на глазах Хартли. «Авангард» проиграл дома «Амуру» впервые за шесть лет

«Авангард» проиграл первый матч в этом сезоне КХЛ. Команда с 6 очками занимает четвертое место на «Востоке». Следующий матч омичи проведут 14 сентября против «Адмирала».

КХЛ
ХК Авангард
ХК Амур
Михаил Кравец
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11.09 16:30
Авангард – Амур
 1 : 5
11.09 17:00
Сал. Юлаев – Металлург Мг
 1 : 2
11.09 19:00
Локомотив – Сочи
 0 : 5
11.09 19:00
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