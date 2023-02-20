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Сегодня, 20:36

Кравец рассказал о травмах Демченко и Киселевича

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец оценил игру команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Барыса» (4:3).

«Есть вещи, которые нужно исправлять, но я считаю, что все они произошли по игре. Каждый из хоккеистов в это время хотел сделать лучше, а на самом деле нужно было сделать попроще.

У Демченко небольшая микротравма. Будет ли он готов к следующему матчу, пока не знаю, будем лечить, восстанавливать.

У Богдана Киселевича тоже микротравма. Хотим его поберечь для плей-офф», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/20/510133.html
Богдан Киселевич
Василий Демченко
ХК Авангард
ХК Барыс
Михаил Кравец
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