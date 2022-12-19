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КХЛ

Сегодня, 21:20

Кравец: «Киселевич будет одним из наших ведущих защитников. Конечно, у нас есть планы на него»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:1 Б).

«Как мы и предполагали, игра получилась очень тяжелой. Каждый матч у нас идет борьба с «Салаватом». Благодарен ребятам за победу, и за то, что не искали оправдания, а искали выход из этой ситуации. Вратари здорово сегодня отыграли. Мы рады, что победили! Двигаемся дальше, впереди у нас еще игра против «Барыса». Омских болельщиков с победой!

Почему сегодня за «Авангард» не дебютировал Муханов? В данной ситуации такая напряженка была, поэтому мы не решились сразу бросать под такой пресс молодого мальчишку. Он потренировался, сейчас почувствует себя на скамейке. Думаю, в дальнейшем у нас будут возможности дать ему сыграть.

Обмен Брюквина на Киселевича? Богдан Киселевич провел очень много лет в ЦСКА, у него очень хорошая карьера, он был в сборной. Думаю, что Богдан будет одним из наших ведущих защитников. Конечно, у нас есть планы на него», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/12/19/506943.html
Богдан Киселевич
ХК Авангард
ХК Салават Юлаев
Михаил Кравец
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