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Сегодня, 21:37

Кравец: «Рады, что победили «Сибирь» и продвинулись в следующий раунд»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец оценил игру команды в пятом матче с «Сибирью» (4:3 ОТ) в серии первого раунда плей-офф КХЛ.

Омская команда выиграл серию со счетом 4-1 и вышла во второй раунд.

«На собрании я сказал ребятам, что будет, наверное, самая тяжелая игра в этой серии. Потому что сопернику легче психологически просто бороться за победу. Проиграет — судьба, выиграет — здорово. «Сибирь» — сложная, тяжелая, наглая, натренированная команда, очень много хороших качеств. Нам пришлось нелегко в этих играх. Сами видели, как мы играли и дома, и на выезде. Постоянное давление, приходилось много бороться. Слава богу, что выиграли, проявили коллективные серии. Каждый хоккеист старался использовать свои лучшие качестве, в раздевалке и на скамейке всегда была поддержка. Даже те, кто не сыграл, внесли очень большой вклад в эту победу. Мы рады, что победили такую сложную команду и продвинулись в следующий раунд», — приводит слова Кравеца сайт КХЛ.

КХЛ
ХК Авангард
ХК Сибирь
Михаил Кравец
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