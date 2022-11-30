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30 ноября, 23:32

Кравец — о победе «Авангарда» над ЦСКА: «Много было положительного, ребята отдали все силы сегодня»

Алина Савинова
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец поделился впечатлениями от победы команды над ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2).

«Поздравляю всю команду с хорошей игрой. Непростая выездная серия, тяжелые игры. Сегодня матч с одной из лучших команд Запада. Непросто давались нам голы, молодцы, что выстояли в меньшинстве четыре минуты. Много было положительного, ребята отдали все силы сегодня.

Пока никто из травмированных у «Авангарда» не выходит, но будем привлекать Ивана Мирошниченко, Глеба Трикозова, возможно. Плюс у нас есть два защитника — Михаил Гуляев и Тимофей Давыдов. Да, Мирошниченко планируем привлечь уже в ближайшем матче с «Трактором», — приводит пресс-служба официального сайта КХЛ слова Федорова.

ЦСКА с 51 очком занимает 2-е место в Западной конференции. «Авангарда», набрав 41 очко, идет на 6-й позиции в таблице Востока.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/11/30/506313.html#game881655
Хоккей
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ХК Авангард
ХК ЦСКА (Москва)
Михаил Кравец
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