Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвел итог матча против «Автомобилиста» (7:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Первая игра после новогодних выходных, так что хотелось показать хороший хоккей против лидера конференции. Попытались забыть крупный домашний выигрыш, настраивались на серьезный матч. Так и вышло: была обоюдоострая игра в первом периоде, может, мы немного почетче в обороне сыграли, забили хороший гол на контратаке. В целом было непросто, но за счет правильной игры ребят и качественного завершения моментов добились такой победы. И, конечно, нельзя не отметить вратаря, который нас выручил во многих ситуациях, а также бригады меньшинства. «Автомобилист», действительно, сильная команда, и сегодня счет не отображает всего, что происходило на площадке. Да, мы забили эти голы, но у соперника было много моментов, нас подтащил вратарь, где-то ребята поймали на себя. Что касается Ткачева, то я всегда знал, что это очень сильный игрок, и с Найтом и Буше у него отличное взаимодействие. Мне нужно было лишь дать ребятам играть в хоккей и потребовать от них ответных действий: дисциплины и хорошей игры в обороне», — приводит слова тренера пресс-служба лиги.

«Авангард» (60 очков) одержал 7-ю победу подряд и занимает третье место в турнирной таблице «Востока».