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Сегодня, 17:40

Кравец: «Самое главное, что было на скамейке после третьего пропущенного гола»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Торпедо» (4:3 ОТ).

«Мы сказали ребятам, что нужно не держать шайбу, быстро начинать атаку, что все время будет прессинг. В принципе очень хорошо получалось у нас и в первом, и во втором периоде. В третьем мы не хотели закрываться, хотели играть в той зоне.

Никак не разобраться было с этим вбрасыванием, с выводом шайбы из зоны. Хотя вбрасывания были выиграны, это у нас немного не получалось, из-за этого практически два гола получили.

Самое главное, что было на скамейке после третьего пропущенного гола, когда ребята все дружно встали, поддержали Мишурова и сказали: «Ничего страшного, мы вырвем». В принципе так и получилось, одержали победу в овертайме», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/24/510300.html
ХК Авангард
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Михаил Кравец
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