Главный тренер «Авангарда» Кравец: «Бронзовые медали — это не предел, но тоже достойно»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец высказался о выступлении команды в этом сезоне.

«В регулярке команда выступила отлично — поднялась с 11-го места на 3-е, стала первой по игре в большинстве. «Авангард» показал зрелищный хоккей для болельщиков. Для нас это был отличный результат. В плей-офф тоже сыграли хорошо, прошли «Магнитку» — финалиста прошлого сезона. Бронзовые медали — это не предел, но тоже достойно», — сказал Кравец на пресс-конференции.

«Авангард» дошел до финала Восточной конференции Кубка Гагарина, в котором уступил в серии «Ак Барсу» (1-4).