Кравец о матче против «Металлурга»: «Очень напряженная и интересная игра. Мы проявили характер и мастерство»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Металлургом» (4:3 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

«Очень напряженная, интересная игра. Два сильных соперника, которым есть что доказывать. Всегда принципиальные игры между «Авангардом» и «Металлургом». Столкновение и хоккеистов, и тренерских штабов. Здесь все принципиально и интересно.

Ребята очень хорошо начали игру. С середины второго периода мы попали в оборону, попали в игру в нашей зоне, не смогли четко выйти из зоны и, естественно, два таких досадных гола, где нужно было чуть-чуть добавить характера, чтобы не дать бросить шайбу.

Хорошо, что, несмотря на этот счет, команда подняла голову и пошла в атаку, создали несколько моментов. И в концовке гол в раздевалку — это, конечно, тоже очень важно. Но и перед третьим периодом даже слова не стал говорить про всю игру, а чисто, конкретно на эту двадцатиминутку мы вместе постарались ребят настроить. Молодцы, здорово сравняли. К сожалению, не очень хороший гол пропустили, но, как вы все видели, боролись до конца. Рад, что, проявив характер и мастерство, пришли к успеху», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.

«Авангард» одержал вторую победу подряд и идет на четвертой позиции в таблице «Востока» (66 очков в 51 игре). «Металлург» занимает третье место с 66 очками в 52 встречах.