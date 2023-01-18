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Сегодня, 21:42

Кравец о матче против «Металлурга»: «Очень напряженная и интересная игра. Мы проявили характер и мастерство»

Михаил Кравец прокомментировал победу над «Металлургом» в овертайме матча КХЛ
Руслан Минаев
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Металлургом» (4:3 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

«Очень напряженная, интересная игра. Два сильных соперника, которым есть что доказывать. Всегда принципиальные игры между «Авангардом» и «Металлургом». Столкновение и хоккеистов, и тренерских штабов. Здесь все принципиально и интересно.
Ребята очень хорошо начали игру. С середины второго периода мы попали в оборону, попали в игру в нашей зоне, не смогли четко выйти из зоны и, естественно, два таких досадных гола, где нужно было чуть-чуть добавить характера, чтобы не дать бросить шайбу.
Хорошо, что, несмотря на этот счет, команда подняла голову и пошла в атаку, создали несколько моментов. И в концовке гол в раздевалку — это, конечно, тоже очень важно. Но и перед третьим периодом даже слова не стал говорить про всю игру, а чисто, конкретно на эту двадцатиминутку мы вместе постарались ребят настроить. Молодцы, здорово сравняли. К сожалению, не очень хороший гол пропустили, но, как вы все видели, боролись до конца. Рад, что, проявив характер и мастерство, пришли к успеху», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.

«Авангард» одержал вторую победу подряд и идет на четвертой позиции в таблице «Востока» (66 очков в 51 игре). «Металлург» занимает третье место с 66 очками в 52 встречах.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
Михаил Кравец
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