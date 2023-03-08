0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:42

Кравец о победе над «Сибирью»: «Лучше сыграли, чем накануне, но не идеально»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Сибирью» (4:1, 3-1) в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

«Мы начали хорошо, повели, но потом были удаления, которые могли сломать игру. Во втором периоде не могу сказать, что мы сыграли намного лучше, чем вчера, но лучше. Третий был образцовым по построению обороны, пятерки ходили вверх и вниз. «Сибирь» атаковала, мы на контратаке добились результата.

Лучше сыграли, чем накануне, но не идеально. С такими мастерами мы должны лучше играть в атаке, не отбрасываться. Мы всегда делаем акцент на быстрых передачах. Просто так выбрасывать не надо. Вряд ли я спокоен на счет того, что мы мало бросаем. Конечно, хотел бы больше бросков. Но радует, что многие из них качественные», — приводит слова Кравеца сайт лиги.

Пятый матч серии между «Сибирью» и «Авангардом» состоится 10 марта в Омске.

КХЛ
ХК Авангард
ХК Сибирь
Михаил Кравец
0
Читайте также
Генменеджер «Вашингтона» рассказал, о чем говорил с Овечкиным перед дедлайном НХЛ
Гол Овечкина не спас «Вашингтон». Кризис команды продолжается
Путин заявил о прямой угрозе безопасности России
Журналистку Daily Mail шокировали прилавки российских магазинов после года санкций
Муж блогера Лерчек объяснил происхождение 10 паспортов и 8 кг золота
Блогер Лерчек и ее муж прокомментировали «Известиям» уголовное дело
Популярное видео
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
«Ак Барс» уволил Знарка / безумный лимит в КХЛ / проблемы «Трактора»
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023, первый раунд: четвертьфиналы конференций КХЛ
Мартемьянов о поражении от «Авангарда»: «Не считаю, что мы плохо играли, но мало лезли на пятак»
Воробьев — о поражении от «Автомобилиста»: «Могли бы долго играть, но все равно не забили бы ни одного гола»
Заварухин — о победе над «Магниткой»: «Переломный момент — второй период, когда мы забили в меньшинстве»
Кубок Гагарина, 8 марта: «Северсталь» — ЦСКА, «Динамо» — «Торпедо» и другие матчи
«Автомобилист» победил «Магнитку» и сравнял счет в серии
«Авангард» обыграл «Сибирь» и повел в серии со счетом 3-1
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мартемьянов о поражении от «Авангарда»: «Не считаю, что мы плохо играли, но мало лезли на пятак»