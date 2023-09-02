Кравец — о победе над «Сибирью»: «Предполагали, что игра будет такой тяжелой»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Сибирью» (2:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Предполагали, что игра будет такой тяжелой. Команда соперника очень прилично отыграла на предсезонке. Жесткая команда, быстрая. Порадовало, что в первом периоде отыграли очень здорово, практически ничего не давали создать сопернику, заработали большинство, которое нужно реализовывать. Тогда будет играть легче. Но преодолели опять трудности, сами себе их создали. В конечном итоге забили трудовые, «с мясом» голы, с рикошетами, но забили. Думаю, что по движению, по отдаче, по тому, как ребята вели себя на скамейке была очень хорошая игра», — приводит слова Кравеца сайт КХЛ.

«Авангард» следующий матч проведет 7 сентября против «Автомобилиста», а «Сибирь» 4 сентября сыграет с «Барысом».