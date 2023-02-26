0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:18

Кравец о матче с «Ак Барсом»: «Довольны игрой, возвращаемся домой и готовимся к плей-офф»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Ак Барса» (2:3 ОТ) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«У обеих команд он складывался по-разному, но в итоге обе заняли те места, которые заслужили по игре. Сегодня мы придерживались плана, многие ребята, которые сегодня играли, были в обойме на протяжении всего сезона, старались мы их подключать. Сегодня они проявили себя с лучшей стороны, против сильной команды отыграли хорошо и уверенно, для нас это очень важно. Хорошая борьба. Довольны матчем возвращаемся домой и готовимся к плей-офф.

Насколько мы довольны жребием? Мы не выбирали, довольны, что попали в плей-офф. Довольны, что в течение регулярки поднялись с одиннадцатого места на третье, что у нас есть такие молодые ребята. Как бог дал, так и будем работать», — приводит слова Кравеца сайт лиги.

«Авангард» в первом раунде плей-офф КХЛ сыграет с «Сибирью». Первый матч состоится 2 марта.

 
Хоккеисты СКА. Определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ

 

ХК Авангард
ХК Ак Барс
Михаил Кравец
0
Читайте также
Банан в голове. Как расистский скандал в Ульяновске связан с введением Fan ID в России
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
Рядом с Байденом в Киеве заметили двойника Зеленского
ВСУ из-за непогоды лишились путей снабжения своих войск на артемовском направлении
Путин напомнил об унизительном поступке Запада в отношении Франции
Источник рассказал об изменении в состоянии фигуриста Костомарова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Федоров: «Надеюсь, градус и ответственность плей-офф придаст ЦСКА нужный огонь»

Форвард «Салавата Юлаева» назвал Магнитогорск вторым домом для уфимской команды