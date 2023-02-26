Кравец о матче с «Ак Барсом»: «Довольны игрой, возвращаемся домой и готовимся к плей-офф»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Ак Барса» (2:3 ОТ) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«У обеих команд он складывался по-разному, но в итоге обе заняли те места, которые заслужили по игре. Сегодня мы придерживались плана, многие ребята, которые сегодня играли, были в обойме на протяжении всего сезона, старались мы их подключать. Сегодня они проявили себя с лучшей стороны, против сильной команды отыграли хорошо и уверенно, для нас это очень важно. Хорошая борьба. Довольны матчем возвращаемся домой и готовимся к плей-офф.

Насколько мы довольны жребием? Мы не выбирали, довольны, что попали в плей-офф. Довольны, что в течение регулярки поднялись с одиннадцатого места на третье, что у нас есть такие молодые ребята. Как бог дал, так и будем работать», — приводит слова Кравеца сайт лиги.

«Авангард» в первом раунде плей-офф КХЛ сыграет с «Сибирью». Первый матч состоится 2 марта.