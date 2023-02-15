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КХЛ

Сегодня, 21:28

Кравец — о поражении от «Салавата Юлаева»: «Плохая игра и закономерный результат»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (1:3) в матче КХЛ.

«Сегодня мы так, как планировали, играли первые десять минут и смену 6x5. Вроде ничего не давит, команда попала в плей-офф — нужно выходить и игрой доказывать свою состоятельность перед болельщиками. Но вообще, к сожалению, после десяти минут мы решили поиграть в свой какой-то хоккей, стали терять шайбу в своей зоне. Естественно, соперник стал создавать моменты и в конечном итоге их использовал. Одного гола мало. Невозможно каждую игру отыгрываться — нужно когда-то забивать первыми. Многого не скажешь — плохая игра и закономерный результат», — приводит слова Кравеца сайт КХЛ.

Также тренер омского клуба рассказала, чего не хватает команде для успешного завершения регулярки.

«Нужно, чтобы было желание у всех игроков, чтобы не было кислых лиц, чтобы все тренировки происходили с хорошей энергией и движением, чтобы все это переносилось на игру. Просто так ничего не бывает», — сказал Кравец.

«Авангард» с 77 очками в 63 матчах занимает шестое место на «Востоке». 17 февраля команда примет «Нефтехимик».

КХЛ
ХК Авангард
ХК Салават Юлаев
Михаил Кравец
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