Главный тренер «Авангарда» — о поражении от «Ак Барса»: «Мы не девочки, справимся»

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение своей команды в первом матче финала Восточной конференции с казанским «Ак Барсом» (2:3 ОТ).

«Такая напряженная получилась игра на протяжении всех периодов. Нас подвели неоправданные удаления: одно, а затем и второе в первом периоде. Таких не должно быть. Но ребята молодцы, не бросили играть, вернулись в игру, гнули свою линию. Уверенно в целом и хорошо отработали в обороне. Проигрывая по счету, хорошо провели третий период, сравняли счет. А дальше овертайм, там уже «Ак Барс» решил вопрос. Овертайм — это не систематическая ошибка. Один игрок показал свое мастерство, хорошо бросил. В овертайме нет лотереи, это неудача. Просто здорово начали казанцы, хорошо бросил их игрок из-под защитника. Так что все решило мастерство.

Вы плохо смотрели хоккей, если думаете что у нас не было моментов до третьего периода. Были моменты, у Грицюка как минимум стопроцентный был, Билялов отбил блином. По второму и третьему не согласен, что уступали. А вот первый немножко робко провели, пятились в начале. Но тут опять же, всему причина те досадные два удаления... А то, что мы отыгрались, это тоже не чудо, а мастерство. А психологически... Мы не девочки, справимся. Надо готовиться к следующему матчу, серия сегодня не заканчивается», — сказал Кравец.

По ходу встречи «Ак Барс» вел со счетом 2:0, «Авангард» в свою очередь забросил вторую шайбу за 3 секунды до конца основного времени матча.