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Сегодня, 20:36

Кравец: «Мне не понравилось, как сыграл Брюквин: дал ему возможность посидеть и подумать»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (1:3).

«Я считаю, что мы начали хорошо. К сожалению, пропустили необязательные два гола, которые возникли из ничего. Никто нас не разорвал, были конкретные ошибки некоторых игроков в этой ситуации.

По работе, движению, самоотверженности, самоотдаче — к ребятам вообще нет претензий. И по броскам, единоборствам, вбрасываниям — тоже. Конечно, когда один гол забиваешь, сложно что-то выиграть. Но можно и не пропускать, сыграть грамотнее в обороне.

Мне не понравилось, как сыграл Брюквин: там были два эпизода, и я дал ему возможность посидеть и подумать», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/12/06/506581.html
ХК Авангард
ХК Салават Юлаев
Михаил Кравец
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