Кравец: «Я рад, что работаю в «Авангарде» с такими классными хоккеистами»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец считает, что команда хорошо сыграла в матче с «Салаватом Юлаевым» (3:2 Б) в КХЛ.

«Не сразу все получилось, но, я считаю, что и в первом периоде мы очень хорошо играли — реализация немножко подвела, вратарь у «Салавата Юлаева» здорово сыграл. Основной момент — когда при счете 0:2 команда выстояла в меньшинстве. Третий период уверенно, достойно отыграли.

Решили вопрос по буллитам — это тоже мастерство, их тоже нужно уметь забивать. Благодарность команде за все шесть игр после перерыва. Я считаю, что ребята то, что сказали перед этими играми, то и сделали. Их не устраивала наша позиция, и меня это очень обрадовало. Они сказали: «Мы будем двигаться вперед». И от игры к игре мы так и двигались. Благодарю команду, и я рад, что работаю с такими классными хоккеистами», — приводит слова Кравеца сайт лиги.

«Авангард» выиграл шесть последних матчей и занимает третье место на «Востоке», набрав 58 очков в 45 играх. Следующий матч команда проведет 3 января на выезде против «Автомобилиста».