Рябыкин — о Грицюке: «Возможно, его чуть-чуть прибили билборды с его фото по всему Омску»

Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин рассказал о причинах слабого старта сезона от нападающего Арсения Грицюка.

— У вас есть понимание, почему у Арсения Грицюка пошла такая просадка по очкам?

— В НХЛ есть такое понятие как «синдром второго сезона». Он здорово отыграл в том году, добился хороших результатов, попал на Олимпиаду, выиграл серебряные медали. Может быть, ему нужно подумать, что в спорте нужно каждый день доказывать, кто ты есть. Не почивать на лаврах, а показывать, а доказывать это. Мы много разговаривали с ним об этом, и он с этим согласен. Парень старается, но просто нервничает, что не может забить. Надеюсь, забьет и выдохнет.

— То есть у него чисто вопрос психологии?

— Думаю, да. Честно скажу: слишком рано на него такое свалилось. Те же билборды по всему городу. Думаю, это его чуть-чуть прибило.

— Может стоит убрать его с билбордов?

— Нет, я не говорю, что его надо снимать. Просто это может быть одной из причин. Он сам должен понять, что это аванс, который он должен оправдывать.

В сезоне-2022/23 Грицюк набрал 4 (1+3) очка в 12 матчах за «Авангард».