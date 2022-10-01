Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 09:20

Рябыкин — о Грицюке: «Возможно, его чуть-чуть прибили билборды с его фото по всему Омску»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея

Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин рассказал о причинах слабого старта сезона от нападающего Арсения Грицюка.

— У вас есть понимание, почему у Арсения Грицюка пошла такая просадка по очкам?

— В НХЛ есть такое понятие как «синдром второго сезона». Он здорово отыграл в том году, добился хороших результатов, попал на Олимпиаду, выиграл серебряные медали. Может быть, ему нужно подумать, что в спорте нужно каждый день доказывать, кто ты есть. Не почивать на лаврах, а показывать, а доказывать это. Мы много разговаривали с ним об этом, и он с этим согласен. Парень старается, но просто нервничает, что не может забить. Надеюсь, забьет и выдохнет.

— То есть у него чисто вопрос психологии?

— Думаю, да. Честно скажу: слишком рано на него такое свалилось. Те же билборды по всему городу. Думаю, это его чуть-чуть прибило.

— Может стоит убрать его с билбордов?

— Нет, я не говорю, что его надо снимать. Просто это может быть одной из причин. Он сам должен понять, что это аванс, который он должен оправдывать.

В сезоне-2022/23 Грицюк набрал 4 (1+3) очка в 12 матчах за «Авангард».

Арсений Грицюк
Хоккей
ХК Авангард
Дмитрий Рябыкин
0
Читайте также
Витамин D замедляет развитие рассеянного склероза
Овечкин остался в тени, а малоизвестный новичок сделал хет-трик
Посольство РФ указало на противоречивость позиции США по авариям на СП
Депутат Шеремет рассказал об изменении статуса Азовского моря
Небензя назвал резолюцию США по референдумам низкопробной провокацией
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

В Латвии рассказали, может ли вратарь «Амура» Калниньш получить тюремный срок за переход в КХЛ

Третьяк сообщил, что посол Канады поздравила советских хоккеистов с юбилеем Суперсерии