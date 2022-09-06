Заварухин: «У нас приболели вратари. Посчитали, что Галкин находится в лучшей физической форме»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин дал комментарий по итогам матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (3:4 ОТ).

— Начало было как на вашем предсезонном турнире — первая смена и первый пропущенный гол (улыбается). Потом добавили и забили хорошие голы: с контратаки, реализовали 5 на 4. Видно, что «Трактор» обученная команда, хорошее движение, есть мастера. Своими же ошибками мы упустили эту игру. Ведя в счете, неправильно сыграли в зоне обороны. И дисциплина подвела нас. Будем разбираться.

— Выбор Галкина стартовым вратарем обусловлен ротацией или посчитали, что он посвежее, чем второй голкипер?

— У нас приболели вратари. Посчитали, что Галкин находится в лучшей физической форме.

— Тактика сегодня состояла в том, чтобы минимально бросать по воротам?

— Она была больше нацелена на контратаку. Не то, чтобы с минимумом. Где-то соперник не давал бросать, где-то сами делали лишнюю передачу в зоне атаки. Наоборот, говорим ребятам, чтобы каждая атака заканчивалась броском.

— Георгий Белоусов пока не готов играть?

— Он только восстановился после травмы и начал тренироваться в общей группе. Надеемся, что в ближайших играх подойдет к составу.