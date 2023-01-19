Заварухин: «Соперник наказал нас за наши ошибки, а мы не реализовали свои моменты»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин назвал причину поражения команды от «Динамо» в мачте регулярного чемпионата КХЛ (0:3).

«Были хорошие моменты, но не было реализации. Были выходы и один в ноль. В третьем периоде больше раскрылись и пропустили контратаку два в один. Самой главное — это реализация моментов в игре. Соперник наказал нас за наши ошибки, а мы не реализовали свои моменты», — приводит пресс-служба «Динамо» слова Заварухина.

«Автомобилист» занимает первое место на «Востоке» (68). 21 января команда сыграет с «Барысом». Начало матча — в 14.30 по московскому времени.