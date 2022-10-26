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Сегодня, 20:03

Заварухин: «Металлург» нам показал, как использовать свое мастерство»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (0:3).

«Четыре очка сегодня было на кону. Магнитогорцы нам показали, как использовать свое мастерство, воспользовались нашими ошибками.

Хотя не скажу, что движение сегодня у нас было плохим. У нас был пятый матч подряд. Где-то быстроты исполнения не было, быстрого броска. Но у всех примерно одинаковый календарь, надо выходить и делать.

Паскуале сегодня сыграл уверенно, отскоков от него почти не было. У нас один защитник мог сегодня хет-трик сделать, столько у него возможностей было! Из пятерых наших травмированных никто не катался», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Благодаря этой победе лидирующий в таблице Востока «Металлург» увеличил отрыв от «Автомобилиста» до 4 очков.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/26/504443.html
Николай Заварухин
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
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