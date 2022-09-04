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КХЛ

4 сентября, 18:25

Заварухин: «Немного стали играть в другой хоккей, изобретательный, за это поплатились»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (4:3).

«Ребят предупреждали, что «Северсталь» — быстрая и мобильная команда. Неплохо контролировали игру, когда повели 3:1, немного стали играть в другой хоккей, изобретательный, за это поплатились. По два защитника стали подключаться в атаку, что они не должны были делать, у нас другая система. Более рискованные передачи пошли и «Северсталь» нас наказала, это быстрая команда, они и «Трактор» обыграли.

Выиграли нужный матч, хороший старт, надеюсь, придаст уверенности ребятам», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/09/04/501740.html
Николай Заварухин
ХК Автомобилист
ХК Северсталь
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