Заварухин: «В перерыве в раздевалке я сказал многим, что думаю после этих пропущенных шайб»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (4:3 ОТ).

«Мы плохо начали, не было концентрации. Медленно думали, медленно шайба ходила, за это соперник наказал. В перерыве в раздевалке я сказал многим, что думаю после этих двух пропущенных шайб», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

«Автомобилист» набрал 51 очко в 35 матчах и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. «Барыс» с 31 баллом после 36 игр находится на 9-й строчке Востока.