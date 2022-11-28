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КХЛ

28 ноября, 20:47

Заварухин: «В перерыве в раздевалке я сказал многим, что думаю после этих пропущенных шайб»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (4:3 ОТ).

«Мы плохо начали, не было концентрации. Медленно думали, медленно шайба ходила, за это соперник наказал. В перерыве в раздевалке я сказал многим, что думаю после этих двух пропущенных шайб», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

«Автомобилист» набрал 51 очко в 35 матчах и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. «Барыс» с 31 баллом после 36 игр находится на 9-й строчке Востока.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/11/28/506215.html
Николай Заварухин
ХК Автомобилист
ХК Барыс
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