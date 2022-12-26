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КХЛ

Сегодня, 21:17

Заварухин: «Причины четырех поражений кряду? Понятно, что мы немного вышли из игрового ритма»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ).

«Тяжелый первый период, тяжело входили в игру — соперник имел преимущество. Перестроились во втором. Хороший третий период при количестве бросков 13 на 3 и умудрились проиграть матч. Две хорошие игры на выезде у нас было, где мы взяли по одному очку, но считаю, что должны были брать больше. Сегодня настал такой период, когда команда ошибается и за ее ошибки забивают в каждом моменте. Нужно пройти этот этап!

Вслед за Да Костой из состава выпал Кормье. В чем причина? Вирус ходит немножко, кто-то болеет. Кто выздоравливает — попадает в состав.

Причины четырех поражений кряду? Понятно, что мы немного вышли из игрового ритма. В перерыве кто-то больше болел, кто-то больше отдохнул. Команда была не в том ритме. В последних двух матчах, я считаю, ребята набрали неплохие кондиции. Идем дальше, работаем», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/12/26/507288.html
Николай Заварухин
ХК Автомобилист
ХК Салават Юлаев
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