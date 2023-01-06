Заварухин: «Команда бьется до конца, не складывает руки. Дай бог, что прорвет и впереди будут победы»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (3:4 Б).

— Прежде всего хотел бы поздравить всех с наступающим Рождеством. Всем крепкого здоровья, мирного неба над головой, семейного и финансового благополучия. По игре — хорошо начали, хороший первый период. Имели шансы. Повели 1:0, второй момент был — попали в штангу. Пропустили из-за небрежности в средней зоне, получили удаление, соперник нас за это наказал. По второму периоду выигрывали по броскам, но пропустили две контратаки и проигрывали. Хотел сказать спасибо ребятам за проявленный характер. Сравняли счет в концовке, по буллитам уже какую игру не можем победить. Значит еще больше будем работать на тренировках.

— У команды длинная серия поражений. Это как-то психологически влияет?

— Выходим немного скованными на первый период. Хорошо, что повели в начале. Стараемся разгрузить ребят. Не скажу, что вчистую уступали в проигранных матчах — по буллитам, в овертайме. Да, были не самые удачные встречи против Омска. Остальные же были равные.

— Сегодняшняя концовка может положительно повлиять на команду?

— Ребятам сказал спасибо в раздевалке. Команда бьется до конца, не складывает руки. Дай бог, что прорвет и впереди будут победы.