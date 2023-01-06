Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:17

Заварухин: «Команда бьется до конца, не складывает руки. Дай бог, что прорвет и впереди будут победы»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (3:4 Б).

— Прежде всего хотел бы поздравить всех с наступающим Рождеством. Всем крепкого здоровья, мирного неба над головой, семейного и финансового благополучия. По игре — хорошо начали, хороший первый период. Имели шансы. Повели 1:0, второй момент был — попали в штангу. Пропустили из-за небрежности в средней зоне, получили удаление, соперник нас за это наказал. По второму периоду выигрывали по броскам, но пропустили две контратаки и проигрывали. Хотел сказать спасибо ребятам за проявленный характер. Сравняли счет в концовке, по буллитам уже какую игру не можем победить. Значит еще больше будем работать на тренировках.

— У команды длинная серия поражений. Это как-то психологически влияет?

— Выходим немного скованными на первый период. Хорошо, что повели в начале. Стараемся разгрузить ребят. Не скажу, что вчистую уступали в проигранных матчах — по буллитам, в овертайме. Да, были не самые удачные встречи против Омска. Остальные же были равные.

— Сегодняшняя концовка может положительно повлиять на команду?

— Ребятам сказал спасибо в раздевалке. Команда бьется до конца, не складывает руки. Дай бог, что прорвет и впереди будут победы.

Источник: https://hctraktor.org/media/news/47452-22-23-traktor-vs-avtomobilist-i-poslematchevaya-press-konferentsiya/
Николай Заварухин
ХК Автомобилист
ХК Трактор
2
0
Читайте также
Российский новичок НХЛ снова зажег! Оформил быстрый дубль и начал камбек команды
Овечкин — второй европейский бомбардир в истории НХЛ. Он обогнал легендарного Селянне
Социальный фонд РФ одобрил выплаты единого пособия для 80 тыс. детей
WarGonzo: российские войска прорвали оборону ВСУ в центре Соледара в ходе наступления
Американский полковник указал на желание Польши захватить часть Украины в обход НАТО
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Гатиятулин: «Будем доносить до ребят как еще более надежно действовать в конце матча»

Андрей Миронов стал лучшим ассистентом-защитником в истории «Динамо» в КХЛ