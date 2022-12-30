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Сегодня, 20:03

Заварухин объяснил поражение «Автомобилиста» от «Сибири» в матче КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил игру команды в матче с «Сибирью» (0:1 Б) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Кубковая игра была, до гола. Парни здорово оборонялись, имели хорошие контратаки. Хочу поблагодарить ребят за выполнение установки. После поражения в Омске сложно было собрать команду в моральном плане, но они сделали все, что от них требовали. Отсутствие Голышева, Белоусова и Макеева связано с травмами. Кто был живой — те и играли. У нас в большинстве медленно ходила шайба, что, возможно, связано с играми через день. Не хватает нам, прежде всего, заброшенных шайб. Будем над этим работать на ближайших тренировках», — приводит слова Заварухина сайт КХЛ.

«Автомобилист» проиграл шестой матч подряд, но сохраняет еще лидерство на «Востоке» (62 очка). Следующую игру команда проведет 3 декабря дома против «Авангарда».

Николай Заварухин
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Сибирь
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