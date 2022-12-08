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КХЛ

Сегодня, 23:12

Заварухин: «Самый тяжелый домашний поединок, «Трактор» — хорошо организованная команда»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил игру команды в матче с «Трактором» (2:1) в матче КХЛ.

«Самый тяжелый домашний поединок, «Трактор» — хорошо организованная команда. Много отдали эмоций в прошлых играх, сегодня этого не хватало. Здорово сыграли в обороне, вратарь держал в игре. Не очень хороший был первый период, гол помог войти в игру. Защитники забили? У Гуркина сегодня сын вывесил плакат «Папа, забей гол». У нас были и до этого были подключения, надеемся, Василевский скоро забьет, у него хороший бросок. Состояние Голышева? Был всего два раза на льду, есть у него проблемы. Надеюсь, он сыграет на Матче звезд и приедет дальше играть с командой», — приводит слова Заварухина сайт КХЛ.

«Автомобилист» возглавляет турнирную таблицу «Востока» с 59 очками в 39 матчах. Следующую игру команда проведет дома 19 декабря против «Адмирала».

Источник: КХЛ
Николай Заварухин
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Трактор
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