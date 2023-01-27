Заварухин: «11 поражений подряд от команд Востока? Скорее стечение обстоятельств»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (1:2).

«Готовились к игре, разбирали Нижнекамск, знали, они будут ловить шайбу на себя, кусаться. Имели неплохие моменты, выход «3 в 1», свои ошибки привели к проигрышу.

Отдавали шайбу под прессингом? Быстрая команда у соперника, больше в зоне обороны теряли игроков с наката, не хватало концентрации.

11 поражений подряд от команд Востока? Скорее стечение обстоятельств», — приводит слова тренера сайт КХЛ.