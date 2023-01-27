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Сегодня, 21:06

Заварухин: «11 поражений подряд от команд Востока? Скорее стечение обстоятельств»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (1:2).

«Готовились к игре, разбирали Нижнекамск, знали, они будут ловить шайбу на себя, кусаться. Имели неплохие моменты, выход «3 в 1», свои ошибки привели к проигрышу.

Отдавали шайбу под прессингом? Быстрая команда у соперника, больше в зоне обороны теряли игроков с наката, не хватало концентрации.

11 поражений подряд от команд Востока? Скорее стечение обстоятельств», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/27/508994.html
Николай Заварухин
ХК Автомобилист
ХК Нефтехимик
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