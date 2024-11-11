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Сегодня, 20:37

Тренер «Автомобилиста» Заварухин — о победе над «Адмиралом»: «Команда стояла друг за друга»

Алина Савинова
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил игру команды в выездном матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Адмирала» (4:3 Б).

Екатеринбургский клуб одержал шестую победу подряд и остается вторым в Восточной конференции с 34 очками.

«В начале был хороший хоккей с нашей стороны, много моментов создавали, хорошо играл вратарь соперника. Пропустили после недоработки в зоне обороны, но команда стала злее после пропущенных голов, сравняли счет. В третьем периоде не разобрались при выходе из зоны, но опять же сравняли счет. На буллитах Вовка Галкин здорово вышел, отыграл, хорошие буллиты мы забили. Команда стояла друг за друга, много было борьбы и стычек, приятно было находиться на лавке», — приводит пресс-служба КХЛ слова Заварухина.

16 ноября команды проведут второй матч друг с другом. Игра состоится в Екатеринбурге и начнется в 14.30 по московскому времени.

Источник: https://www.khl.ru/news/2024/11/11/537640.html
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Адмирал
Николай Заварухин

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