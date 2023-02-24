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Сегодня, 18:06

Заварухин: «Думаю, ребята поймут, что от них ждут большего»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Трактора» (1:5).

— Сегодня игра не получилась. «Трактор» доминировал. Хотелось бы извиниться перед болельщиками за такую игру. С первой смены привозим себе голы, ошибки на ровном месте. Не было атаки. Тяжелый матч для нас.

— Чем можно объяснить такую игру? Может не пришли в себя после поездки на Дальний Восток?

— Будем разбираться. Есть время до плей-офф поработать. Надеюсь, будем в хорошем физическом и психологическом состоянии. Думаю, ребята поймут, что от них ждут большего.

— Стоит ждать Трямкина, Голышева и Широкова к первым играм плей-офф?

— Для нас это большие потери. Ждем, что скажет медицинский штаб.

— Что с Белоусовым, который получил травму после заблокированного броска?

— Он в третьем периоде выходил и играл.

— Команда теперь вряд ли попадет в топ-3 Востока. Неприятно ощущать такой спад, который начался после декабрьской паузы?

— Неприятно. Приятно идти наверху. Падать всегда тяжело. Нужно было занять топ-4, чтобы иметь преимущество домашней площадки. Есть игра в Новосибирске, будем смотреть.

Источник: https://hctraktor.org/media/news/48783-22-23-avtomobilist-vs-traktor-i-poslematchevaya-press-konferentsiya/
Николай Заварухин
ХК Автомобилист
ХК Трактор
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