Заварухин: «Изобретали выходы из зоны, надо было попроще сыграть»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (1:2 Б).

«Хорошее начало, хороший первый период, забили гол на контратаке. Второй период тяжело выходили из-под прессинга, надо отдать за него должное «Сибири». Мы изобретали выходы из зоны, надо было попроще сыграть. В третьем периоде сделали акцент на контратаки, были у ребят неплохие моменты, но одна потеря в средней зоне случилась.

Буллиты здорово исполнили игроки «Сибири». Не хотел ли раньше выпустить Галкина на буллиты? Были мысли, но Маттсон здорово сыграл с Казанью, решили оставить.

Приобрели ли очко или потеряли? Мы приобрели очко, был тяжелый выход из-под прессинга, хотя были первые хорошие десять минут, после гола пошла другая игра. Маттссон нас держал в игре», — цитирует тренера сайт КХЛ.