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Сегодня, 18:48

Заварухин: «Изобретали выходы из зоны, надо было попроще сыграть»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (1:2 Б).

«Хорошее начало, хороший первый период, забили гол на контратаке. Второй период тяжело выходили из-под прессинга, надо отдать за него должное «Сибири». Мы изобретали выходы из зоны, надо было попроще сыграть. В третьем периоде сделали акцент на контратаки, были у ребят неплохие моменты, но одна потеря в средней зоне случилась.

Буллиты здорово исполнили игроки «Сибири». Не хотел ли раньше выпустить Галкина на буллиты? Были мысли, но Маттсон здорово сыграл с Казанью, решили оставить.

Приобрели ли очко или потеряли? Мы приобрели очко, был тяжелый выход из-под прессинга, хотя были первые хорошие десять минут, после гола пошла другая игра. Маттссон нас держал в игре», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/11/05/504996.html
Николай Заварухин
ХК Автомобилист
ХК Сибирь
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