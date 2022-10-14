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КХЛ

Сегодня, 21:14

Заварухин: «Ак Барс» где-то владел инициативой, но блокировка бросков, хорошая игра вратаря принесла успех»

Заварухин назвал факторы, которые помогли «Автомобилисту» обыграть «Ак Барс»
Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу над «Ак Барсом» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«27 блокшотов о многом говорят. Спасибо ребятам за игру и настрой, с первых минут чувствовали энергию на лавке от них, они выполнили то, что от них просили. Соперник где-то владел инициативой, были моменты, но блокировка бросков, хорошая игра вратаря принесла успех.

Насколько закономерны четыре победы над «Ак Барсом»? Хорошие игры были, что здесь, что в Казани. Где-то удача была на нашей стороне, где-то мы действовали правильно, потому итог такой. Когда вернутся в строй травмированные? Из остальных ближе всех к возвращению Да Коста», — приводит слова Заварухина сайт КХЛ.

«Автомобилист» набрал 27 очков и лидирует в турнирной таблице Восточной конференции.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/14/503873.html
Николай Заварухин
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Ак Барс
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