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КХЛ

8 ноября, 23:11

Заварухин — о победе над «Северсталью»: «Была тяжелая игра. Наконец сработало наше большинство»

Заварухин прокомментировал победу «Автомобилиста» над «Северсталью»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу над «Северсталью» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Была тяжелая игра. Понимали, что быстрый соперник, набрал ход. Знали, что будет прессинг, попросили ребят сыграть более строго в обороне, сыграть на контратаках. В первом и втором периодах получалось, в третьем пропустили ненужные голы. Здорово, что забили в концовке, и наконец сработало наше большинство 4 на 3. Сказал спасибо ребятам в раздевалке за то, что выполнили тренерскую установку», — приводит слова Заварухина сайт КХЛ.

«Автомобилист» с 36 очками в 27 играх занимает третьее место в турнирной таблице Востока. Следующий матч команда проведет 10 ноября против «Куньлуня».

Источник: khl
Николай Заварухин
ХК Автомобилист
ХК Северсталь
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