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Сегодня, 20:44

Заварухин — о поражении от «Трактора»: «Вроде нанесли 40 бросков, но не было закрывания вратаря»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Трактора» (1:2) в матче КХЛ.

«Два гола эти от рикошета и контратаки мы пропустили. Вроде нанесли 40 бросков, но не было закрывания вратаря, черновой работы, хотя добавили в третьем периоде в агрессии, но гола не хватило. Когда были броски от защитников, не было игрока на подставлении, не было точного броска с пятака», — приводит слова Заварухина сайт клуба.

«Автомобилист» располагается на третьей строчке «Востока» с 73 очками за 58 игр. Следующий матч команда проведет 7 февраля против «Витязя».

Источник: КХЛ
Николай Заварухин
ХК Автомобилист
ХК Трактор
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