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КХЛ

Сегодня, 18:11

Заварухин: «Почему Романцев стал заменой Да Косте? А кто у нас еще есть из центральных?»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал результат матча против «Салавата Юлаева» (0:4).
«Хорошее начало было, много моментов, надо отдать должное вратарю соперника, он сильно помог им. Не хватало игрока под воротами, соперник справлялся с прямыми бросками.

Почему Романцев стал заменой Да Косте? А кто у нас еще есть из центральных? Не хотелось разбивать звено Волка. Куликов на травме.

Ключевой момент матча? Игра шла до гола, дальше немного раскрылось, было желание забить гол, и на контратаках соперник нас поймал.

Проблемы в позиционной атаке? Она была, но не было постоянной угрозы, пожалуй. Соперник не низко играл, не давал форвардам поднять голову, где-то неправильно сыграли в атаке», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/02/503162.html
Николай Заварухин
ХК Автомобилист
ХК Салават Юлаев
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