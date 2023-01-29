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Сегодня, 21:02

Заварухин: «В третьем периоде уже играли по заданию, ждали ошибок «Локомотива»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (1:0).

«В начале матча отдали инициативу и сыграли от обороны. Мы хотели поиграть на контратаках — местами получалось, а местами — нет. Здорово, что во втором периоде забили хороший гол, где-то удалось поймать соперника на смене. В третьем периоде уже играли по заданию, ждали ошибок «Локомотива». Спасибо ребятам, что выполнили установку на игру. Хорошая победа, едем дальше.

Что получилось во втором периоде? Мы больше владели шайбой, но самое главное — забили гол. Это нам очень помогло. Плюс он оказался победным в матче», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/29/509074.html
Николай Заварухин
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Локомотив (Ярославль)
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