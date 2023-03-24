0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:30

Главный тренер «Автомобилиста» высказался против нового лимита на легионеров

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Николай Заварухин.
Фото ХК «Автомобилист»
Telegram Дзен

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин в комментарии «СЭ» рассказал, почему считает решение сократить количество иностранцев в КХЛ до трех человек в заявке на матч неправильным.

— Если говорить про сокращение лимита, то я считаю этот шаг неправильным. Самая оптимальная цифра — 5 качественных легионеров. Молодые ребята все равно должны смотреть на них и учиться.

Я уже как-то вспоминал этот пример. В свое время к нам в «Салават Юлаев» приезжал на закате карьеры Сергей Гомоляко, когда большинству ребят было 25-26 лет. И мы постоянно смотрели на него и брали что-то хорошее. Нам нужно больше людей такого уровня, нужна такая преемственность. Все равно болельщики ведь приходят смотреть не на беготню, а на мастеров уровня Да Косты, на красивые голы и комбинации.

На сегодняшний день заменить этих легионеров российскими ребятами тяжеловато. Я понимаю, что есть СКА и ЦСКА, у которых много российских мастеров. Но остальным командам будет тяжело.

В декабре 2022 года Министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита на легионеров в КХЛ. С сезона-2023/24 клубы смогут включать в заявку не более трех иностранцев.

Полное интервью с Николаем Заварухиным читайте на сайте «СЭ»

Николай Заварухин
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
2
0
Читайте также
Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству сезонов с 40 голами
Названа причина срыва боя Усика и Фьюри
Сын губернатора Усса сбежал из-под домашнего ареста в Милане
Путин постановил учредить медаль «За храбрость»
В СФ ответили на предложение убедить Киев продать новые регионы России
Посольство РФ назвало малодушием реакцию Кирби на награждение пилотов Су-27
Популярное видео
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Панин прокомментировал поражение от «Адмирала» в первом раунде плей-офф КХЛ

Заварухин — о легионерах «Автомобилиста»: «Никто не филонил, многие играли в плей-офф с травмами»