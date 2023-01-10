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Сегодня, 20:38

Заварухин — о победе над ЦСКА: «Хочу сказать спасибо ребятам, выполнили установку на игру»

Мария Гусева
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин поделился эмоциями от победы над ЦСКА (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Встречались с хорошей организованной командой, обладателем Кубка Гагарина. Хочу сказать спасибо ребятам, выполнили установку на игру, спасибо болельщикам за поддержку. Перемены в тройках? Сегодня вышла рабочая команда, у нас не играли ни Голышев, ни Да Коста. Ребята из ВХЛ горели желанием играть в команде, они здорово влились в состав и воспользовались шансом. Подтянули меньшинство? Ребята неплохо двигаются, накрывают соперника, не дают ему сделать передачу, это самое главное.

Наконец выиграли матч по блокшотам? После блокирования заряжается и звено, и вратарь, здорово, что много блокированных бросков. Стали играть попроще? Понятно, что когда была неудачная серия, у ребят появлялась неуверенность. Старались отпустить эту ситуацию, чемпионат только начинается, все впереди, надо жить сегодняшним днем и обыграть соперника. От простоты придут более мастеровитые передачи и будет получаться многое", — цитирует пресс-служба КХЛ Заварухина.

«Автомобилист» прервал серию из девяти поражений подряд и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 65 очков. ЦСКА занимает второе место в таблице Запада (67 очков).

Николай Заварухин
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК ЦСКА (Москва)
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