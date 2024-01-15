Главный тренер «Автомобилиста» Заварухин прокомментировал хорошие результаты команды

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал о причинах хороших результатов команды в последнее время.

— В декабре-январе «Автомобилист» выдает впечатляющие результаты: 9 побед в последних 13 матчах. В чем секрет успехов?

— Ребята выполняют все, что мы от них просим, — они главные действующие лица на льду. Команда действительно объединилась, лидеры заиграли лучше и сильнее. В последнее время у нас много командных побед, — цитирует Заварухина Metaratings.ru.

«Автомобилист» занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда из Екатеринбурга набрала 62 очка по итогам 52 матчей.