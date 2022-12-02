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Сегодня, 20:27

Заварухин — о матче с «Барысом»: «Трудовая победа — много борьбы, блокированных бросков»

Мария Гусева
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу над «Барысом» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Настраивали ребят на тяжелую игру, «Барыс» последние игры мощно начинал. Строго сыграли в первом периоде, игра шла до гол. Здорово, что во втором периоде на контратаке смогли это сделать. Трудовая победа — много борьбы, блокированных бросков», — цитирует пресс-служба КХЛ Заварухина.

«Автомобилист» набрал 53 очка и продолжает лидировать в Восточной конференции. «Барыс» проиграл четыре из последних пяти матчей и идет на 9-й строчке (33 очка).

В следующем матче «Автомобилист» на выезде сыграет с «Металлургом» 4 декабря.

Николай Заварухин
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Барыс
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