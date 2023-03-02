Заварухин — о победе над «Металлургом»: «Немножко робкое начало, здорово, что вратарь удержал нас в игре»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу над «Металлургом» (4:2) в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

«Немножко робкое начало, здорово, что вратарь удержал нас в игре, — приводит пресс-служба КХЛ слова тренера. — Дальше гол Белоусова, здорово разобрался, использовал свой шанс, во втором и третьем периоде было хорошее движение, контролировали шайбу. Сделали один шаг всего, игры потом будут тяжелее. Плохо сыграли в большинстве? Победный гол в нем пришел. Понятно, что соперник умеет обороняться, где-то мы торопились, но большинство решило игру. Очень робкие 15 минут первого периода? Не 15, до удаления нормально было. Это накал плей-офф, домашняя игра, большая ответственность. Успокоили ребят в перерыве и начали играть в свой хоккей».

«Автомобилист» повел в серии со счетом 1-0. Вторая игра состоится в субботу, 4 марта.