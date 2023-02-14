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Сегодня, 17:31

Заварухин — о поражении от «Амура»: «Сами привезли третий гол, который и повлиял на результат»

Мария Гусева
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Амура» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Амур» поздравляю с победой. Хорошая игра, интересная для зрителей — много моментов было. Потеря шайбы в зоне атаки привела к третьему пропущенному голу. Наверное, это и решило исход матча. Хотя при счете 2:2 имели неплохие моменты, но не реализовали их. Потеря шайбы в зоне атаки привела к третьему голу, что и решило исход матча, мы сами привезли этот гол", — цитирует пресс-служба клуба Заварухина.

«Автомобилист» занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 77 очков. «Амур» располагается на 8-й строчке — 67 очков.

Источник: https://www.hc-avto.ru/news/7657/
Николай Заварухин
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Амур
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