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Сегодня, 21:11

Тренер «Автомобилиста» Заварухин — о поражении от «Магнитки»: «Серия только начинается»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина от «Металлурга» (1:2 ОТ).

— Равная игра. Моменты были и у нас, у «Металлурга». Здорово поработали в меньшинстве. В овертайме соперник забил гол.

— Как избежать лишних удалений?

— Это эмоции. Ребята стараются, к ним нет претензий. Возьмем из этой игры лучшее и перенесем на следующую. Серия только начинается. Да, были ненужные удаления, но это эмоции.

«Металлург» вышел вперед в серии — 2-1. Четвертый матч состоится 8 марта в Магнитогорске.

Николай Заварухин
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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